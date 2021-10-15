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Покупателя и сбытчика марихуаны осудили в Лунинце

Суд Лунинецкого района огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте марихуаны.

Фигурантами дела оказались двое мужчин 1984 и 1989 годов рождения. Первый до этого был четырежды судим, второй – дважды.

Старший обвиняемый в этом апреле неоднократно звонил соседу по скамье подсудимых, чтобы купить наркотик. Затем в Микашевичах приобрел у него 5,39 г марихуаны. Второй фигурант для сбыта и собственного потребления купил не менее 6,1493 г марихуаны и 69,19 г смеси дурманящего вещества. Часть наркотиков продал, остальное хранил в подвале.

Суд признал первого мужчину виновным по ч.1 ст.328 (незаконное без цели сбыта приобретение, хранение и перевозка наркотиков) УК. Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Второй фигурант по ч.3 ст.328 (приобретение, хранение и сбыт наркотиков) УК приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима. Также ему придется выплатить штраф в размере 70 базовых величин (Br2030).

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

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