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Помощь семье Ванюк из Дворца оказал Красный Крест

Председатель районной организации БОКК Татьяна Коцуба вместе с сестрами милосердия посетила многодетную семью Ванюк, пострадавшую от пожара.

Сотрудники передали продуктовые и гигиенические наборы, а также канцелярские товары и стол письменный.

Помочь семье может любой желающий. Семья будет безмерно благодарна любой помощи. Если есть возможность помочь финансово, перечислить деньги можно  на расчетный счет: BY96AKBB30140008750870070000 либо перевести на карту “Беларусбанка”: 4255 1901 2206 5074 (до 07/24). Телефон для связи с пострадавшей семьей: 8-029-5720768.

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