Порядок начисления гражданам, не занятым в экономике, платы за отдельные жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (далее – Декрет № 3) и постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 апреля 2018 г. № 314 «Об определении услуг, предоставляемых трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание, и об условиях их предоставления» трудоспособные граждане, не занятые в экономике, включенные в списки граждан, оплачивающих услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – списки), оплачивают по полной стоимости следующие услуги:

– горячего водоснабжения – с 01.01.2019;

– теплоснабжения – с 01.05.2021;

– газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов – с 01.05.2021.

Списки формируются постоянно действующей комиссией по координации работы по содействию занятости населения Лунинецкого райисполкома (далее – комиссия) на каждый квартал календарного года и после их утверждения передаются в организации, осуществляющие учет, расчет и начисление платы за вышеуказанные услуги.

Согласно пункту 12-4 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, начисление платы гражданам, включенным в списки, производится:

Согласно пункту 12-4 Положения о порядке расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда, а также возмещения расходов на электроэнергию, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 июня 2014 г. № 571, начисление платы гражданам, включенным в списки, производится:

за горячее водоснабжение – исходя из количества тепловой энергии, затраченной на подогрев воды, потребленной трудоспособным гражданином, не занятым в экономике, определяемого путем деления количества тепловой энергии, затраченной на подогрев воды в жилом помещении, на количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении.

Пример 1. В квартире площадью 48 м.кв. зарегистрировано 3 человека. Расход горячей воды за месяц составил 3 м.куб.

На подогрев 1 м.куб. холодной воды, исходя из нормативного потребления, используется 0,0422 Гкал.

В случае, если граждане, зарегистрированные в квартире, в список не включены, то плата за подогрев воды будет начислена по субсидируемому тарифу (21,9245 руб. за 1 Гкал) и составит 2,78 руб.:

3 м.куб. * 0,0422 Гкал * 21,9245 руб. за 1 Гкал = 2,78 руб.

В случае, если в список включен 1 гражданин, то плата за подогрев 1/3 потребленной горячей воды (1 м.куб.) будет начислена по полному тарифу (118,85 руб. за 1 Гкал), а плата за 2/3 потребленной горячей воды (2 м.куб.) – по субсидируемому (21,9245 руб. за 1 Гкал):

1 м.куб. * 0,0422 Гкал * 118,85 руб. за 1 Гкал = 5,02 руб.

2 м.куб. * 0,0422 Гкал * 21,9245 руб. за 1 Гкал = 1,85 руб.

Всего: 6,87 руб.

В случае, если в список включены все трое граждан, плата по полному тарифу будет начислена за все количество потребленной горячей воды:

3 м.куб. * 0,0422 Гкал * 118,85 руб. = 15,05 руб.

за теплоснабжение – исходя из общей площади жилого помещения, приходящейся на трудоспособного гражданина, не занятого в экономике, определяемой путем деления общей площади жилого помещения на количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении.

Пример 2. В квартире общей площадью 48 м.кв. зарегистрировано 3 человека.

На отопление 1 м.кв., исходя из нормативного потребления, используется 0,0272 Гкал.

В случае, если ни один из зарегистрированных в квартире граждан в список не включен, плата за отопление на всю площадь квартиры будет начислена по субсидируемому тарифу (21,9245 руб. за 1 Гкал) и составит 28,62 руб.:

48 м.кв. * 0,0272 Гкал на 1 м.кв. * 21,9245 руб. = 28,62 руб.

В случае если в список включен один человек из трех зарегистрированных, то плата за отопление 1/3 площади квартиры будет начислена по полному тарифу (118,85 руб. за 1 Гкал), а на 2/3 площади – по субсидируемому (21,9245 руб. за 1 Гкал) и составит 70,81 руб.:

16 м.кв. * 0,0272 Гкал на 1 м.кв. * 118,85 руб. = 51,72 руб.

32 м.кв. * 0,0272 Гкал на 1 м.кв. *21,9245 руб. = 19,08 руб.

Всего: 70,81 руб.

В случае, если в список включены все граждане, зарегистрированные в квартире, плата за отопление по полному тарифу (118,85 руб. за 1 Гкал) будет начислена на всю площадь и составит 155,171 руб.:

48 м.кв. * 0,0272 Гкал на 1 м.кв. * 118,85 руб. = 155,17 руб.

Если в жилом помещении оказываются одновременно услуги горячего водоснабжения и отопления, то общий размер платы составит:

Пример 3. В квартире общей площадью 48 кв.м. зарегистрировано 3 человека. Расход горячей воды за месяц составил 3 м.куб., на отопление квартиры, с учетом нормативного потребления из расчета 0,0272 Гкал на 1 м.кв., за месяц израсходовано 1,3056 Гкал (48*0,0272).

В случае, если ни один из зарегистрированных в жилом помещении в список не включен, плата за горячее водоснабжение и отопление будет начислена по субсидируемым тарифам и составит 31,4 руб.:

по горячей воде: 3 м.куб. * 0,0422 Гкал * 21,9245 руб. = 2,78 руб. по отоплению: 1,3056 Гкал * 21,9245 руб. = 28,62 руб. Итого: 31,40 руб.

В случае, если в список включен один человек из трех зарегистрированных, плата за подогрев 1/3 потребленной горячей воды и отопление 1/3 площади квартиры будет начислена по полным тарифам, а на 2/3 – по субсидируемым, и в общей сложности составит 77,67 руб.:

по горячей воде: 1 м.куб. * 0,0422 Гкал * 118,85 руб. = 5,02 руб. 2 м.куб. * 0,0422 Гкал * 21,9245 руб. = 1,85 руб. по отоплению: 16 м.кв. * 0,0272 Гкал на 1 м.кв. * 118,85 руб. = 51,72 руб. 32 м.кв. * 0,0272 Гкал на 1 м.кв. * 21,9245 руб. = 19,08 руб. Итого: 77,67 руб.

В случае, если в списки включены все три человека, зарегистрированных в квартире, плата за горячую воду и отопление будет начислена по полным тарифам и в общей сложности составит 170,22 руб.:

по горячей воде: 3 м.куб. * 0,0422 Гкал * 118,85 руб. = 15,05 руб. по отоплению: 1,3056 Гкал * 118,85 руб. = 155,17 руб. Итого: 170,22 руб.

за газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов:

a) при отсутствии приборов индивидуального учета расхода газа – исходя из общей площади жилого помещения, приходящейся на трудоспособного гражданина, не занятого в экономике, определяемой путем деления общей площади жилого помещения на количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении.

Пример 4. В жилом помещении общей площадью 150 м.кв. зарегистрировано 2 человека, из них в список оплачивающих услугу по полной стоимости включен 1 человек.

Потребление природного газа в случае отсутствия счетчика расхода газа рассчитывается по тарифу, установленному для 1 м.кв. общей площади жилого помещения в месяц.

Таким образом, расчет за потребленный природный газ будет произведен следующим образом: площадь жилого помещения будет разделена на количество зарегистрированных (150 м.кв. / 2 чел.) и на одну часть площади (75 м.кв.) начисление будет произведено по полному тарифу, (4,55 руб.), на вторую – по субсидируемому (0,6312 руб.):

150 м.кв. / 2 чел. = 75 м.кв.

75 м.кв. * 0,6312 руб. + 75 м.кв. * 4,557 руб. = 388,59 руб.

Т.е., в рассматриваемом случае за услугу газоснабжения придется заплатить 388,59 руб., это на 239,91 руб. больше, чем вышло бы по субсидируемому тарифу, применяемому ко всем зарегистрированным в жилом помещении (150 м.кв. * 0,6312 руб. = 94,68 руб.).

В случае, если в список будут включены все оба гражданина, зарегистрированных в жилом помещении, то размер платы за потребленный природный газ составит 683,55 руб. (150 м.кв. * 4,557 руб.), что на 588,87 руб. больше, чем вышло бы по субсидируемому тарифу (150 м.кв. * 0,6312 руб. = 94,68 руб.).

b) с установленными приборами индивидуального учета расхода газа – исходя из объема газа, потребленного трудоспособным гражданином, не занятым в экономике, определяемого путем деления потребленного в жилом помещении объема газа на количество граждан, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении.

Пример 5. В жилом помещении зарегистрировано 3 человека, из них в список включен 1 человек. Потребление природного газа в отопительный период составило 600 м.куб.

Расчет за потребленный природный газ будет произведен следующим образом: объем газа, потребленный за месяц, будет разделен на всех зарегистрированных (3 чел.) и часть, приходящаяся на гражданина, включенного в список (1 чел.), будет рассчитана по полному тарифу:

600 м.куб. / 3 чел. = 200 м.куб.

200 м.куб. * 0,5688 руб. + 400 м.куб. * 0,1494 руб. = 173,52 руб.

Т.е., в рассматриваемом случае за 600 м.куб. придется заплатить 173,52 руб., это на 83,88 руб. больше, чем вышло бы по субсидируемому тарифу (0,1494 руб.), применяемому ко всем зарегистрированным (600 м.куб. * 0,1494 руб. = 89,64 руб.).

В случае, если в список были бы включены 2 чел. из трех зарегистрированных, плата за услугу газоснабжения составит 257,40 руб. (400 м.куб. * 0,5688 руб. + 200 м.куб. * 0,1494 руб.), а если в список будут включены все трое зарегистрированных в жилом помещении – 341,28 руб. (600 м.куб. * 0,5688 руб.).

Данная информация предоставлена с учетом тарифов, установленных с 01.01.2022 постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 декабря 2021 г. № 766 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166».

Комиссия предлагает гражданам воспользоваться услугами отдела по занятости населения в целях ознакомления с вакансиями, заявленными нанимателями города и района, а также для рассмотрения возможности трудоустройства на имеющиеся рабочие места.

Одновременно отметим, что информация о наличии вакансий размещается в сети Интернет на портале государственной службы занятости населения (http://komtsz.gov.by) в разделе «Соискателю», на информационных стендах отдела по занятости населения управления и обновляется ежедневно.

Для уточнения ситуации по данному вопросу и оказания содействия в трудоустройстве приглашаем Вас на заседание комиссии, которое состоится 2 февраля 2022 года в административном здании Лунинецкого районного исполнительного комитета (конференц-зал 1 этаж) с 15.00 до 16.00 часов. Далее заседания комиссии проводятся в соответствии с утверждённым графиком, ознакомиться с которым можно на странице Лунинецкого райисполкома.

Для предварительной записи предлагаем обратиться к секретарю комиссии (отдел по занятости населения г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12, к. 7, тел. 3-42-01).

По информации brest-region.gov.by