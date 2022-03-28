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Посевная в Брестской области и Лунинецком районе

28.03.2022
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В Брестской области посевная в самом разгаре. На утро 28 марта по данным комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры посеяны на 47135 гектарах. что составляет 45 процентов от запланированного

На севе лидируют Малоритский, Ивановский и Каменецкий районы. где засеяно уже от 61 до 80 процентов отведённых площадей.

Идёт своим чередом и посевная в Лунинецком районе: указанные культуры посеяны на 2840 гектарах или 36 процентах от запланированного. Кстати, наши аграрии одними из первых практически закончили вносить  под яровой сев калийные удобрения. 

 

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