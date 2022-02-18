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Послание Президента, изменения и дополнения Конституции. Встречи председателя районного Совета депутатов с трудовыми коллективами

18.02.2022
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Председатель районного Совета депутатов Виктор Рафалович 17 февраля провёл встречу с трудовым коллективом рыбхоза “Лахва”. В рамках единого Дня информирования речь шла о Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию, а также об изменениях и дополнения Конституции, вынесенные на республиканский референдум, который состоится 27 февраля. В мероприятии принял участие и прокурор района Юрий Прокопчук. Он затронул тему профилактики правонарушений и преступлений, в том числе и экстремистского характера.

В этот же день вопросы, поднятые Президентом страны в Послании, а также ключевые аспекты изменений и дополнений Конституции Виктор Анатольевич обсудил с работниками Дворецкой ясли-сад – средней школы

 

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