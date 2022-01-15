Последствия сильного ветра в Брестской области 14 января

Брестском областном управлении МЧС проинформировали о предварительных последствиях сильного ветра в Брестской области 14 января.

Из-за сильного ветра пострадали 27 населенных пунктов в 4 районах Брестской области. Повреждены кровли жилого дома, 104 сельскохозяйственных зданий, 3 производственных зданий и 2 административных зданий.

Зафиксированы 7 случаев падения деревьев. Поваленными деревьями и забором повреждены 8 автомобилей. В Ляховичском районе произошло падение деревьев на воздушные линии электропередач, предназначенные для питания станционных и перегонных устройств автоматики, что привело к задержке движения 2 грузовых поездов (17 и 23 минуты).