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Потепление и грозы ожидаются в Беларуси 7 апреля. В Лунинце до + 17 градусов

06.04.2022
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В Беларуси 7 апреля ожидается потепление, но днем возможны грозы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории будут осадки в виде дождя. Ночью по северо-востоку ожидается мокрый снег, а днем возможны грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Днем местами может усилиться до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 градусов по северо-востоку до плюс 7 по юго-западу. Температура днем — плюс 11-17 градусов. По югу местами температура может достигать плюс 19 градусов.

Погода в Лунинце по данным pogoda.by

Время (UTC)Температура °C и Погодные
явления		Ветер (порывы), м/сДавление на уровне моря, гПаВлажность, %Осадки, ммОпасные явления
 
         
         
07 апреля 2022 (чт)
ночь
+7..+8
weather iconОблачно
5 — 6 (16)
Ю
1 002
не измен.
66 — 97
0
 
утро
+7..+14
weather iconОблачно
6 (14)
Ю
1 001
падает
85 — 93
0
 
день
+15..+17
weather iconКратковременные осадки
4 — 6 (9)
Ю
997
падает
70 — 79
0.2
 
вечер
+10..+15
weather iconВременами осадки
4 — 7 (14)
Ю
995
падает
75 — 98
0.6
 
08 апреля 2022 (пт)
ночь
+9
weather iconКратковременные осадки
5 — 7 (13)
Ю
993
не измен.
94 — 99
0.9
 
утро
+9
weather iconКратковременные осадки
9 (15)
З
992
падает
87
0.5
 
день
+10
weather iconКратковременные осадки
9 (14)
З
997
растёт
90
0.7
 
вечер
+7
weather iconКратковременные осадки
6 (12)
Ю-З
1 000
растёт
68
0.4
 
09 апреля 2022 (сб)
ночь
+5
weather iconОблачно
5 (11)
Ю-З
1 000
не измен.
70
0
 
утро
+5
weather iconКратковременные осадки
4 (6)
Ю-З
1 002
растёт
98
0.9
 
день
+10
weather iconКратковременные осадки
8 (11)
З
1 001
падает
63
0.5
 
вечер
+6
weather iconКратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 004
растёт
56
0.1
 
10 апреля 2022 (вс)
ночь
+2
weather iconМалооблачно
3 (10)
Ю-З
1 007
растёт
54
0
 
утро
+5
weather iconОблачно
4 (7)
Ю-З
1 007
не измен.
61
0
 
день
+9
weather iconОблачно
6 (7)
З
1 007
не измен.
67
0
 
вечер
+5
weather iconКратковременные осадки
3 (9)
З
1 008
растёт
62
0.4
 

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