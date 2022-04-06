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Потепление и грозы ожидаются в Беларуси 7 апреля. В Лунинце до + 17 градусов
В Беларуси 7 апреля ожидается потепление, но днем возможны грозы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории будут осадки в виде дождя. Ночью по северо-востоку ожидается мокрый снег, а днем возможны грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Днем местами может усилиться до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 0 градусов по северо-востоку до плюс 7 по юго-западу. Температура днем — плюс 11-17 градусов. По югу местами температура может достигать плюс 19 градусов.
Погода в Лунинце по данным pogoda.by
|Время (UTC)
|Температура °C и Погодные
явления
|Ветер (порывы), м/с
|Давление на уровне моря, гПа
|Влажность, %
|Осадки, мм
|Опасные явления
|07 апреля 2022 (чт)
ночь
+7..+8
|Облачно
5 — 6 (16)
Ю
1 002
не измен.
66 — 97
0
утро
+7..+14
|Облачно
6 (14)
Ю
1 001
падает
85 — 93
0
день
+15..+17
|Кратковременные осадки
4 — 6 (9)
Ю
997
падает
70 — 79
0.2
вечер
+10..+15
|Временами осадки
4 — 7 (14)
Ю
995
падает
75 — 98
0.6
|08 апреля 2022 (пт)
ночь
+9
|Кратковременные осадки
5 — 7 (13)
Ю
993
не измен.
94 — 99
0.9
утро
+9
|Кратковременные осадки
9 (15)
З
992
падает
87
0.5
день
+10
|Кратковременные осадки
9 (14)
З
997
растёт
90
0.7
вечер
+7
|Кратковременные осадки
6 (12)
Ю-З
1 000
растёт
68
0.4
|09 апреля 2022 (сб)
ночь
+5
|Облачно
5 (11)
Ю-З
1 000
не измен.
70
0
утро
+5
|Кратковременные осадки
4 (6)
Ю-З
1 002
растёт
98
0.9
день
+10
|Кратковременные осадки
8 (11)
З
1 001
падает
63
0.5
вечер
+6
|Кратковременные осадки
4 (10)
Ю-З
1 004
растёт
56
0.1
|10 апреля 2022 (вс)
ночь
+2
|Малооблачно
3 (10)
Ю-З
1 007
растёт
54
0
утро
+5
|Облачно
4 (7)
Ю-З
1 007
не измен.
61
0
день
+9
|Облачно
6 (7)
З
1 007
не измен.
67
0
вечер
+5
|Кратковременные осадки
3 (9)
З
1 008
растёт
62
0.4