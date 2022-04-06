Потепление и грозы ожидаются в Беларуси 7 апреля. В Лунинце до + 17 градусов

В Беларуси 7 апреля ожидается потепление, но днем возможны грозы. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Прогнозируется облачная с прояснениями погода. На большей части территории будут осадки в виде дождя. Ночью по северо-востоку ожидается мокрый снег, а днем возможны грозы. Ветер юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Днем местами может усилиться до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 0 градусов по северо-востоку до плюс 7 по юго-западу. Температура днем — плюс 11-17 градусов. По югу местами температура может достигать плюс 19 градусов.

Погода в Лунинце по данным pogoda.by