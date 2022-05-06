Поздравления в канун празднования Дня Победы от депутата (Лунинецкий район)

В канун празднования Дня Победы депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Анаатолий Насеня с цветами и подарками в очередной раз с огромной радостью посетил на дому ветерана Великой Отечественной войны и своего земляка Янцевича Владимира Константиновича.

14-летним юношей после освобождения населенного пункта в Гомельской области он ушел в отряд по разминированию. Однажды при выполнении задания подорвался на мине. Были долгие дни лечения, когда находился на грани жизни и смерти. В результате остался без ноги.

Владимир Константинович рассказал, что самое вкусное, что ему приходилось есть во время войны, это был ХЛЕБ, так как продукт этот был очень дефицитом, а боялись больше всего бандеревцев и мадьяр, которые занимались сплошным марадёрством и убивали мирных жителей (детей, женщин, стариков — не важно) просто для развлечения…

Пройдя все тяжести войны, Владимир Константинович в мирное время получил медицинское образование и белее 50 лет лечил людей, работая фельдшером на Любанском ФАПе в Лунинецком районе.