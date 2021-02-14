Пожар в Микашевичах

Сегодня, 14 февраля, около полудня произошел пожар в общежитии по улице Первомайской,4а.

Пожарный расчет ПАСЧ №2 г. Микашевичи вызвала вахтер, которая оперативно отреагировала на звуки автономного пожарного извещателя. Прибор сработал на третьем этаже здания в одном из 2-комнатных блоков, где проживала молодая семья. На момент пожара хозяйка дома – продавец частного торгового павильона – находилась на работе, а ее муж с малолетней дочерью гостил у родителей.

Несмотря на то, что пожарные-спасатели быстро справились с возгоранием, оно нанесло немалый материальный ущерб. От огня, дыма и копоти пришли в полную негодность мебель, бытовая техника, личные вещи и другие предметы первой необходимости. Требует капитальных вложений и сами жилые помещения.

Причины пожара устанавливаются. На месте чрезвычайного происшествия сейчас работают сотрудники государственного пожарного надзора.