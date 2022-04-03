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Правовой прием на станции Лунинец

03.04.2022
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Профсоюзный правовой прием прошел на станции Лунинец транспортного республиканского унитарного предприятия «Барановичское отделение Белорусской железной дороги».

За консультацией к правовому инспектору труда Федерации профсоюзов Беларуси Алине Гумен и заместителю районного прокурора Екатерине Ярошевич обратилось трое жителей Лунинца. Вопросы, которые их интересовали, касались  дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда, сокращении численности и штата работников, учета рабочего времени, а также соблюдения нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выплаты заработной платы и расчета при увольнении.

Как рассказал председатель районного объединения профсоюзов Игорь Гапон, свыше 129 тысяч консультаций дали профсоюзные юристы только за прошлый год. Правовые инспекторы труда профсоюзов консультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Но не редки случаи, когда разъяснения необходимы и по другим вопросам, например, применения пенсионного или жилищного законодательств.

Обратиться к юристам ФПБ можно по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или электронное – через специальный сервис на Интернет-портале ФПБ, а также обратиться в профком. Одна из форм консультирования – правовые приемы непосредственно в организациях и на предприятиях.

За прошлый год по просьбам работников было подготовлено 478 таких документа. 117 исковых заявлений было рассмотрено судом с участием профсоюза. В большинстве случаев судом приняты решения в пользу работников. Кроме того, в пользу работников без обращения в суд были разрешены 222 спора.

Елена ДАНИЛОВИЧ.

 

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