Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, прошли в клубных учреждениях района

В государственном учреждении культуры «Централизованная клубная система Лунинецкого района» с 5 по 7 марта прошли праздничные мероприятия, посвященные празднику весны, красоты, любви – 8 Марта!

Праздник 8 Марта традиционно отмечается с особой теплотой, ведь он олицетворяет собой огромную любовь и уважение к прекрасной половине человечества. В клубных учреждениях района прошли вечера – встречи, выставки, конкурсы детского рисунка, вечера-портреты, мини- концерты, концертные программы. В фойе Домов культуры можно было каждому желающему сфотографироваться у праздничных фотозон.