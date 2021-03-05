Праздничный концерт, приуроченный к 8 Марта, прошел в ГДК

Букет искренних комплиментов услышали участницы торжества, посвященного Дню женщин, которое состоялось в ГДК в преддверии 8 Марта.

Организаторы концерта позаботились о красивом оформлении фотозоны и встрече гостей живой музыкой: свое творчество дарил ансамбль «Министрель» ДШИ г. Лунинца. Самые теплые слова в адрес собравшихся прозвучали от председателей: райисполкома – Александра Пачко и райсовета – Виктора Рафаловича. За многолетний добросовестный труд они вручили высшие награды районного уровня лучшим представительницам различных сфер жизнедеятельности.

Побывала на сцене и начальник управления по труду, занятости и социальной защите Ирина Семенченко, которая выступила от имени районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Ирина Михайловна удостоила ценными подарками Татьяну Войтеховскую и Раису Мозырчук. Теплым стало импровизированное обращение к землячкам Татьяны Петровны, возглавлявшей женское движение на Лунинетчине на протяжении долгого времени.

Музыкально-танцевальным талантом порадовали артисты художественной самодеятельности, среди которых стоит отметить Ксению Носкович, прочитавшую чудесное стихотворение про бабушку. Аплодисментами зрители встречали как отдельных солистов, так и коллективы – образцовый ансамбль скрипачей «Концертино» детской школы искусств (художественный руководитель Ольга Белоус, концертмейстер Галина Яскевич), танцевальный – «Абиссаль» ГДК (руководитель Валентина Бодак), вокальную студию «Я пою» во главе со Снежаной Соц, народный ансамбль песни и музыки «Шляхцічы».