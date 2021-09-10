Праздник урожая собрал ветеранов железной дороги со всей Лунинетчины

Ракитно, Лунинец, Микашевичи и другие населенные пункты района – по месту проживания участников мероприятия можно с легкостью изучать географию нашего региона. Пенсионеры-железнодорожники поддержали инициативу Совета ветеранов станции Ситница и не только продемонстрировали свои достижения в выращивании овощей и фруктов. Конкурсанты наглядно продемонстрировали, какие оригинальные интерьерные поделки можно создать из обычных, на первый взгляд, яблок, тыкв, огурцов и других растений, а также свои знания в песнях и стихотворениях на на “овощную” тематику.

Жюри под руководством заместителя председателя ветеранской организации Лунинецкого железнодорожного узла Николая Ширченко было непросто определить лучших. После долгих совещаний победителями названы Ольга Мицык из Микашевич и Нина Воронич из Лахвы.