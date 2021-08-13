Вынесен приговор лунинчанину, выбросившему с балкона ребенка

В мае этого года в средствах массовой информации широкий резонанс получил жестокий факт о выкинутом с балкона ребенке.

Его с различными травмами нашли у дома № 104 по улице Красной в Лунинце соседи, которые вызвали медиков. Те, осмотрев малыша, пришли к выводу, что он при падении с высоты получил менее тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщили в правоохранительные органы.

Проверка подтвердила жестокий факт. Как оказалось, мать 4-летнего мальчика хотела пойти в гости, но ей не с кем было оставить сына. Она попросила своего 44-летнего знакомого приглядеть за крохой и привезла его к мужчине домой. Но тот был пьян. И когда остался с мальчиком наедине, просто выбросил его с балкона. Причину столь жестокого поступка лунинчанин пояснить не смог, сославшись на состояние сильного алкогольного опьянения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело…

Сегодня, 13 августа, судья Екатерина Клевжиц вынесла приговор. Лунинчанин признан виновным в умышленном причинении менее тяжкого телесного повреждения, не опасного для жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных ст. 147 Уголовного кодекса, но вызвавшего длительное расстройство здоровья на срок до 4 месяцев, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.149 Уголовного кодекса. Виновному назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на два года и штрафа в размере 40 базовых величин (1160 рублей).

Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован в соответствии с законодательством.