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Приём граждан 14 января проведёт заместитель руководителя Лунинецкого района

13.01.2022
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14 января 2022 года с 16.00 до 18.00 часов в общественной приемной районной организации РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет заместитель председателя райисполкома Захаркевич Анатолий Михайлович по вопросам изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь и вопросам жизнедеятельности населения района.

Также будет работать телефон горячей линии, вопросы на которую можно задать по телефону 6-15-64.

Общественная приёмная расположена по адресу: г.Лунинец, ул.Красная, 74, 3-й этаж.

 

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