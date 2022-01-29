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Приём граждан проведёт правовой инспектор Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма

29.01.2022
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31 января 2022 года в Лунинецком районном объединении профсоюзов с 9.00 до 11.00 часов по адресу: г.Лунинец, ул.Красная, д.1, каб. 503, а также в государственном учреждении культуры «Лунинецкая районная централизованная библиотечная система» с 11.15 до 13.15 часов по адресу: г.Лунинец, ул.Фрунзе, д.12 (библиотека), проведет профсоюзный правовой прием граждан главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Василюк Сергей Григорьевич по вопросам контрактной системы найма, сроков выплаты заработной платы, отпусков, соблюдения коллективных договоров и соглашений, а также по вопросам приема и увольнения, охраны труда и иным трудовым вопросам посредством консультирования граждан.

Предварительная запись по телефону (801647) 3-26-63, моб. (8029) 641-66-05

 

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