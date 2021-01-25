Призовые места заняли лунинчане на Республиканской универсиаде

Соревновательный сезон продолжает набирать обороты. В легкоатлетическом манеже Белорусского государственного университета физической культуры состоялась Республиканская универсиада.

В числе участников можно было увидеть выпускников Лунинецкой СДЮШОР, которые продолжают спортивную карьеру, совмещая ее с учебой. Ирина Ванюк является студенткой Витебского государственного технологического университета. На соревнованиях она выступала в пятиборье и набрала 3340 очков, что позволило стать ей серебряным призером. Дистанцию 60 метров с барьерами Ирина преодолела за 8,9 секунды, толкнула ядро на 10,01 метра, в прыжках в высоту показала результат 1 метр 57 сантиметров, а в длинну – 5 метров 33 сантиметра, а в беге на 800 метров – 2.39,5 минуты.

На вторую ступеньку пьедестал почета поднялся Игнат Сайко в прыжках в высоту. Его результат – 2 метра и 5 сантиметров. Спортсмен является учащимся Полоцкого государственного университета.

Две бронзовые награды принес Гомельскому государственному университету Павел Дырда. Он финишировал третьим на 60-метровке с результатом 6,99 секунды. К тому же, в эстафете 4х200 метров вместе с коллегами по ВУЗ также попали на пьедестал.