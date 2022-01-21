Проект «Лунинец – здоровый город» отмечен на областном уровне

Подведены итоги конкурса на лучший профилактический проект «Здоровый город (поселок)» Брестчины без табака!»

В Брестском областном ЦГЭиОЗ состоялось заседание жюри по подведению итогов областного конкурса на лучший профилактический проект «Здоровый город (поселок)» Брестчины без табака!». Конкурс проводился с апреля по декабрь 2021 года, его главные цели: организация деятельности по профилактике потребления табака среди населения и уменьшение его воздействия на человека в городах, поселках, являющихся участниками государственного профилактического проекта «Здоровые города (поселки)».

В числе членов областного жюри – руководители и специалисты Брестского областного ЦГЭиОЗ, главного управления по образованию, управления культуры, главного управления идеологической работы и по делам молодежи, управления спорта и туризма, главного управления торговли и услуг Брестского облисполкома, Брестского областного наркологического диспансера.

На рассмотрение жюри городскими и районными исполнительными комитетами были представлены материалы о проведенных мероприятиях на 19 административных территориях.

При подведении итогов жюри учитывало выполнение конкурсных требований: масштабность проведенных мероприятий антитабачной направленности, партнерство и охват целевых групп, отражение количественных показателей, наличие подтверждающих фотоматериалов, креативность и новизна мероприятий, эстетичность представленных информационных материалов.

Таким образом, в процессе обсуждений жюри присудило:

1 место – Проекту «Пинск – здоровый город»;

2 место – Проекту «Ивацевичи – здоровый город»;

3 место – Проектам «Дрогичин – здоровый город» и «Пружаны – здоровый город»;

Поощрительные места получили Проекты:

«Береза – здоровый город»;

«Лунинец – здоровый город»;

«Ляховичи – здоровый город»;

«Столин – здоровый город»;

Кроме победителей, жюри Конкурса отметило наиболее активных участников антитабачных мероприятий:

учреждения образования г. Барановичи и г.п. Городище Барановичского района, г. Пинска и аг. Оснежицы Пинского района, г. Ивацевичи, г. Столина, г. Дрогичина, г. Лунинца;

детские дошкольные учреждения г. Жабинка, г. Дрогичина, г. Лунинца;

учреждения культурыг. Березы, г. Пружаны, г. Столина;

организации спорта и туризма г. Березы, г. Ивацевичи, г. Пинска, г. Пружаны, г. Столина;

отделы по чрезвычайным ситуациям райисполкомов г. Березы, г. Ганцевичи, г. Ляховичи, г. Пружаны, г. Столина;

ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», КПУП «ЖРЭУ г. Пинска», Ивацевичское райпо.

Победители Конкурса на лучший профилактический проект «Здоровый город (поселок)» Брестчины без табака!», занявшие первое, второе, третье места будут награждены дипломами I, II, III степени главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома и памятными сувенирами за счет средств Брестского областного ЦГЭиОЗ.

Обладателям поощрительных мест вручат дипломы главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома.

Несмотря на то, что конкурс завершен, надеемся, что его результаты будут долгосрочными, и инициативы сторонников борьбы против табака будут реализованы.

Татьяна Гапоник, редактор отдела общественного здоровья Брестского областного ЦГЭиОЗ