Проект МЧС. Гордимся и защищаем: РУПП «Гранит» (Лунинецкий район)

В Год исторической памяти МЧС начинает новый проект. В нем мы расскажем о важнейших объектах Республики Беларусь в экономической, культурной и социальной сферах и о том, как работники МЧС стоят на страже их безопасности, помогают сохранить для будущих поколений исторические здания, природные богатства и современные эффективные предприятия.

Республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит» (РУПП «Гранит»), которое располагается в восточной части Лунинецкого района, является крупнейшим предприятием в Европе по добыче и переработке плотных горных пород.

Основная его деятельность направлена на обеспечение материалами строительной индустрии. Продукция используется в качестве заполнителя для монолитных бетонов, сборных бетонных и железобетонных конструкций, поверхностных обработок дорог, аэродромных покрытий и стоянок для автомобильного транспорта, для гражданского и дорожного строительства, гидротехнического строительства, для балластного слоя железнодорожного пути, благоустройства территорий, производства элементов благоустройства, для укрепления дамб и других строительных работ.

РУПП «Гранит» занимает территорию площадью более 9, 5 тыс. га, в том числе более 8,5 тыс. га занимает СП «Агрогранит» и более 1 тыс. га являются промышленной площадкой предприятия, на которой расположены карьер добычи гранитного камня «Микашевичи», а также более 50 зданий и сооружений основных и вспомогательных цехов и др.

Предприятие базируется на мощном Микашевичском месторождении гранита с запасами в объеме 267 млн. куб. м., которое может обеспечить его работу более чем на 42 года. Карьер добычи гранитного камня «Микашевичи» расположен в 1,5 км от основного производства РУПП «Гранит». Площадь чистой выемки карьера по верхней бровке вскрышного уступа составляет 390 га. В настоящее время карьер «Микашевичи» представляет собой самую большую открытую горную выработку в Центральной Европе. Он растянулся на 2760 м с запада на восток и на 1770 с севера на юг и состоит из 4 вскрышных и 11 добычных уступов. Глубина карьерной выработки составляет 150 м, что на 20 м ниже уровня Балтийского моря. На добычных и вскрышных работах задействованы мощные экскаваторы с объемом ковша до 11 м3, на откатке горных пород используются карьерные самосвалы грузоподъемностью до 90 т.

Для обеспечения грузоперевозок железнодорожным транспортом предприятие имеет промышленную железнодорожную станцию Ситница с выходом на железную дорогу Лунинец – Калинковичи. Непосредственно у железнодорожной станции расположен механизированный причал (порт), связанный с рекой Припять судоходным каналом длиной 6,9 км, что дает возможность часть продукции перевозить речным транспортом потребителям, сосредоточенным в приречных районах республики, по рекам Припять, Днепр, Сож, Березина и Днепро-Бугскому каналу с пунктами выгрузки в Бресте, Пинске, Могилеве, Калинковичах, Гомеле, Мозыре, Речице, Бобруйске. Параллельно железной дороге Калинковичи – Лунинец проходит автомагистраль Брест – Калинковичи – Гомель, с которой РУПП «Гранит» связан асфальтированной дорогой протяженностью 4 км.

21 октября 1973 года был произведен первый взрыв мощностью не более двух тонн взрывчатого вещества (сейчас производятся взрывы до 100 тонн и более), но именно он возвестил о рождении крупнейшего карьера в Беларуси.

Датой образования предприятия считается 29 декабря 1975 года, когда был подписан акт ввода в эксплуатацию первой технологической линии. С 19 июня 2012 года и по настоящее время генеральным директором РУПП «Гранит» является Гаврилкович Эдуард Геннадьевич.

Предприятие является градообразующим – более 55% работоспособного населения г. Микашевичи занято на его производстве.

Пожарную безопасность на объекте обеспечивает пожарная аварийно-спасательная часть №2 Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям, которая находится в городе Микашевичи.

История ее развития начала формироваться в п. Микашевичи сразу после окончания Великой Отечественной войны в 1946 году. Пожарное депо находилось на улице 17 Сентября. На вооружении в пожарной охране был 1 конный ход, в который входили одна пара коней и насос «Красный факел». Начальником пожарной охраны был Булат Казимир Иванович. Дежурство было в то время трехсменным. На территории пожарной охраны находилась наблюдательная вышка, на ней – дозорный. В 1947 году начальником пожарной охраны был Климович Станислав Антонович, часть в то время относилась к Ленинскому району. В 1949 году на замену конному ходу пришла полуторная машина, которая была переоборудована собственными силами пожарных под АЦ. На ней находилась цистерна емкостью 500 л и насос.

В 1952 году было построено новое здание для пожарной охраны на улице Ленинской, 22. Пожарная охрана была переименована в городскую пожарную команду. Дежурство стало четырехсменным. В 1960 году Микашевичи перешли под Лунинецкий район. Городская пожарная команда Микашевичи была переименована в пожарную профессиональную часть № 30. На смену полуторной АЦ пришла АЦ ЗиС.

В 1994 году, 28 июня, профессиональная пожарная часть была военизирована и переименована в военизированную пожарную часть № 27. Начальником стал Дубинич Владимир Васильевич. Службу начали нести в трехсменном дежурстве. В 1997 году в здании был проведен капитальный ремонт и реконструкция здания. Была переделана отопительная система здания от устаревших печей. Установили котел на печном топливе. Кроме 1 и 2 хода сделали резервный.

19 января 2000 года было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Военизированная пожарная часть № 27 была переименована в пожарную аварийно-спасательную часть 2-го разряда г.п. Микашевичи Лунинецкого района.

В 2001 году после реорганизации пожарной аварийно-спасательной части 2-го разряда объектов ЮЗМ г.п. Микашевичи личный состав был сформирован в пожарной аварийно-спасательной части №2 г.п. Микашевичи Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Начальником части с 2001 года по 2010 годы был Игорь Алифиренко, с 2010 по 2012 – Владимир Мацукевич, с 2012 по 2015 снова часть возглавлял Игорь Алифиренко. С 2016 года по 2020 годы частью руководил Александр Леончиков. А с февраля 2021 года начальником назначен Давид Царик, который руководит подразделением в настоящее время.

Давид Дмитриевич с детства мечтал стать спасателем и после окончания школы успешно поступил в Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь. После распределения полтора года работал в инспекции надзора и профилактики в Лунинецком районном отделе по чрезвычайным ситуациям, затем был назначен на должность начальника части.

Сегодня круг повседневных задач у него внушительный: руководство личным составом, координация его деятельности во время ликвидации возгораний, боевая готовность караула и т.д. Ответственность на каждом пожарном-спасателе лежит огромная, время между вызовами у спасателей г. Микашевичи расписано по минутам. Тактические занятия сменяют практические задачи со скрупулезным изучением конструктивных особенностей объектов в районе обслуживания и разбором сложных ситуаций. Район выезда у подразделения большой, принимают участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций не только на территории Лунинецкого района, но и оказывают помощь Житковичскому и Солигорскому районам.

На территории предприятия спасатели совместно с его работниками, членами добровольной пожарной дружины регулярно отрабатывают тактико-специальные учения и занятия, проводятся профилактические мероприятия. В собственности предприятия имеется машина скорой помощи и 2 автомобиля, оборудованных для тушения возгораний.

Большое внимание уделяется объекту и в сфере обеспечения пожарной безопасности. Во главе с главным государственным инспектором Лунинецкого района по пожарному надзору Колесниченко Сергеем Григорьевичем инспекторы сектора надзора и профилактики проводят регулярные проверки и мониторинги состояния пожарной безопасности на предприятии. С целью профилактики возникновения пожаров и гибели людей от них спасатели выступают перед трудовыми коллективами, доводят важные правила безопасности. Оборудованы и регулярно обновляются стенды с информацией профилактической направленности. Также задействованы ЖК-мониторы и плазменные панели предприятия, чтобы демонстрировать тематические профилактические видеоролики.

Среди работниц предприятия создана санитарная дружина РУПП «Гранит». Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям совместно с представителями Лунинецкой ЦРБ, районного общества Красного креста и Лунинецким районным центром гигиены и эпидемиологии ведут активную подготовку команды предприятия. Благодаря тренировкам и занятиям она успешно выступает на районных и областных соревнованиях. К слову, в 2021 году команда завоевала почетное 2-е место в областном первенстве.

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