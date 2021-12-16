Проект молодежи Лунинецкого района вышел в финал конкурса «100 идей для Беларуси»

В Бресте прошел областной этап республиканского конкурса «100 идей для Беларуси», организатором которого является Белорусский республиканский союз молодежи. Инновационные молодежные стартапы, в номинациях «Промышленные и строительные технологии» и «Экология (рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов)», представили учащиеся Лунинецкого района:

– «Способы измерения расстояний. Самодельный оптический дальномер» – Егор Коцуба (ГУО «Лахвенская ясли-сад-средняя школа Лунинецкого района»),

– «Создание «Аллеи выпускников» как способ привлечения внимания населения к решению экологических проблем своего региона» – Дарья Кулак (ГУО «Микашевичская гимназия им. В.И. Недведского»).

Экспертный совет определил 13 лучших работ в области, одна из которых – дальномер Егора Коцубы. Финал республиканского конкурса состоится в январе 2022 года.

Лунинецкий райком БРСМ выражает благодарность научным руководителям проектов Ирине Казимировне Корбут, Юрию Анатольевичу Гоза и отделу по образованию райисполкома за помощь в подготовке к конкурсу и поддержку участников.