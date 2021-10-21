Новости района

Профилактическая акция «За безопасность вместе!» проходит в Лунинецком районе

До 29 октября на территории Лунинецкого района пройдут мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!».

Целью акции является снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Мероприятия акции направлены на повышение уровня безопасности населения, активизацию пожарно-профилактической работы, анализ ее эффективности и оценку готовности территорий и домовладений граждан к осенне-зимнему пожароопасному периоду.

Во время акции работники МЧС будут информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснять гражданам последствия несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра и злоупотребления спиртными напитками. Они окажут помощь органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам и иным организациям в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, а также внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической работы. Кроме того, внимание местных исполнительных и распорядительных органов будет акцентировано на необходимости проведения регулярной и целенаправленной роботы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории, в том числе повышения уровня противопожарной защиты домовладений квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов.

В время акции каждый гражданин во время акции может обратиться в Лунинецкий районный отдел по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния жилища и получить консультацию специалистов, обратившись в районный отдел по адресу: ул.Красная, 164. Телефон приемной: 27868.

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