Профилактические мероприятия проводят лунинецкие спасатели

В рамках республиканской акции «За безопасность вместе!» работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям регулярно проводят в жилищном фонде профилактические мероприятия, направленные на профилактику возникновения пожаров и гибели людей от них.

Так, первый заместитель начальника отдела Дмитрий Ковалец с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ольгой Калугиной и работником ГУ «Социально-педагогический центр» посетили семьи, в которых дети находятся в социально опасном положении, и граждан, ведущих асоциальный образ жизни. Смотровая комиссия обратила внимание на условия проживания детей, на соблюдение правил пожарной безопасности и готовность печного отопления к отопительному сезону, а также на наличие и исправное состояние автономных пожарных извещателей.

Дмитрий Николаевич напомнил гражданам важные правила безопасности, указал на некоторые недостатки и вручил инструкции-рекомендации по их устранению.

На сегодняшний день на территории Лунинецкого района произошло 55 пожаров, от огня и его опасных факторов погибли 7 человек.

Спасатели напоминают: не курите в постели, следите за исправность печного отопления, электросетей и электроприборов, не оставляйте топящиеся печи и горящие костры без присмотра. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните по телефонным номерам 101 или 112.