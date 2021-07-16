Прогноз на 17 июля: жара до +36°С и кратковременные дожди

Жара до 36 градусов и кратковременные дожди ожидаются в Беларуси 17 июля, объявлен оранжевый уровень опасности из-за высоких температур, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса выше нуля. Днем будет 29-34 градуса жары, местами – плюс 35-36.