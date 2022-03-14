Прокуратура Лунинецкого района: 2 месяца ареста за уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу

В военном комиссариате Лунинецкого и Ганцевичского районов с участием прокуратуры Лунинецкого района состоялось выездное заседание суда, на котором было рассмотрено уголовное дело об уклонении 26-летнего неработающего З. от мероприятий по призыву на воинскую службу.

На данное заседание пригласили сотрудников военкомата и призывников района.

В ходе судебного следствия молодой человек подтвердил, что 18 августа 2021 года его надлежащим образом уведомили о необходимости явиться в военкомат и предупредили об ответственности в случае неявки. Несмотря на это обвиняемый незадолго до определенной ему даты уехал в Российскую Федерацию. На поступавшие из военкомата звонки и сообщения в мессенджерах З. не отвечал. Свою неявку он мотивировал отсутствием денег на транспорт.

Обвиняемый вернулся в Республику Беларусь после окончания мероприятий по призыву.

С учетом предложений государственного обвинителя суд Лунинецкого района назначил З. по ч.1 ст.435 Уголовного кодекса Республики Беларусь наказание в виде ареста на срок 2 месяца.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Фото: sb.by

Служба информации прокуратуры Брестской области