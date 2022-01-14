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Прокурор Лунинецкого района обсудил предлагаемые изменения Конституции с работниками РУПП “Гранит”

14.01.2022
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В стране продолжается активное обсуждение изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. вынесенных на всенародное обсуждение.

Об основных изменениях Основного Закона страны вёлся разговор и на встрече прокурора Лунинецкого района Юрия Прокопчука с работниками РУПП “Гранит”, которая прошла сегодня, 14 января.

Напомним, что предлагаются изменения по 12-и направлениям и с ними можно ознакомиться  по ссылке

 

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