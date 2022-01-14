Новости районаОбществоРеферендум
Прокурор Лунинецкого района обсудил предлагаемые изменения Конституции с работниками РУПП “Гранит”
В стране продолжается активное обсуждение изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. вынесенных на всенародное обсуждение.
Об основных изменениях Основного Закона страны вёлся разговор и на встрече прокурора Лунинецкого района Юрия Прокопчука с работниками РУПП “Гранит”, которая прошла сегодня, 14 января.
Напомним, что предлагаются изменения по 12-и направлениям и с ними можно ознакомиться по ссылке