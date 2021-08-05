Прокурор района побывал в лагере “Спутник”

Летние каникулы – это особая пора в жизни каждого ребенка, когда у них появляется много свободного времени. Согласно статистическим данным, именно в это время существенно возрастает число несчастных случаев с подростками. Органы прокуратуры проводят большую работу, цель которой – не допустить гибели и травмирования мальчиков и девочек в каникулярный период.

Прокурор Лунинецкого района Юрий Прокопчук посетил стационарный оздоровительный лагерь «Спутник», где состоялась встреча с отдыхающими несовершеннолетними. Юрий Иванович побеседовал о соблюдении правил безопасности в быту, на дороге, около водоемов, а также ответил на вопросы юных земляков. Кроме этого, гость обратил внимание на недопустимость совершения подростками противоправных действий.

Проведение подобных встреч в оздоровительных лагерях и учреждениях образования дает положительный профилактический эффект и будет продолжено в дальнейшем.