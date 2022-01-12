Прокурорские работники отправились с подарками к детям (Лунинецкий район)

Прокурорские работники прокуратуры Лунинецкого района в рамках новогодней республиканской акции «Наши дети» посетили ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района», в котором воспитываются 10 детей в возрасте от 4 до 14 лет.

В ходе встречи прокурорские работники поздравили детей и работников учреждения с Новым годом и Рождеством, пожелали крепкого здоровья, исполнения желаний, успехов в учебе и работе, а также ребятам вручили подарки.

Дети рассказали о своих успехах, планах на будущее. Работники ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» высказали искренние слова благодарности за внимание и проявленную заботу.