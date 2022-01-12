Новости районаОбщество

Прокурорские работники отправились с подарками к детям (Лунинецкий район)

12.01.2022
25

Прокурорские работники прокуратуры Лунинецкого района в рамках новогодней республиканской акции «Наши дети» посетили ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района», в котором воспитываются 10 детей в возрасте от 4 до 14 лет.

В ходе встречи прокурорские работники поздравили детей и работников учреждения с Новым годом и Рождеством, пожелали крепкого здоровья, исполнения желаний, успехов в учебе и работе, а также ребятам вручили подарки.

Дети рассказали о своих успехах, планах на будущее. Работники ГУО «Социально-педагогический центр Лунинецкого района» высказали искренние слова благодарности за внимание и проявленную заботу.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Ремонтные работы: в деревне Озерница на некоторых улицах отключат свет

Ремонтные работы: в деревне Озерница на некоторых улицах отключат свет

12.01.2022
Photo of Автоледи съехала в мелиоративный канал

Автоледи съехала в мелиоративный канал

12.01.2022
Photo of Круговорот революций в природе: почему воспылал Казахстан и кто может стать следующим? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Круговорот революций в природе: почему воспылал Казахстан и кто может стать следующим? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

12.01.2022
Photo of Конституция – это общественный договор, наполненный реальным содержанием

Конституция – это общественный договор, наполненный реальным содержанием

12.01.2022
Photo of В субботу, 15 января, в СДЮШОР стартует традиционный турнир по мини-футболу памяти воинов-афганцев.

В субботу, 15 января, в СДЮШОР стартует традиционный турнир по мини-футболу памяти воинов-афганцев.

12.01.2022
Photo of Калядны фэст 2022 у Лунінецкім раёне

Калядны фэст 2022 у Лунінецкім раёне

12.01.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть