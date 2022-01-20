Протоиерей Сергий Крышталь: «Мы все нуждаемся в любви» (Лунинецкий район)

Как справиться с жизненными невзгодами? Как не впасть в уныние, когда одолевают хвори? Как обрести душевное спокойствие, пережив тяжелую утрату? Как побороть страх болезни, смерти, потери близких? Об этом и другом в канун Рождества Христова “Лунінецкія навіны” побеседовали с настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери «Взыскание погибших» протоиереем Сергием Крышталем.

– Минувший год был непростым. Многие лунинчане столкнулись с коронавирусом: кто-то переболел сам, у кого-то тяжело болели близкие. И вот нередко доводится слышать вопрос: «Почему я? За что это именно мне?».

– Сам по себе вопрос «За что?» абсолютно неправильный. Если мы честно посмотрим на себя, на свою жизнь, найдем столько нюансов, что говорить «за что?» просто не сможем. Правда, некоторые люди вообще не видят своих грехов. И это страшно, когда человек не способен увидеть, как он живет, над чем ему следует работать. Этот вопрос очень хорошо проработан в библейской книге Иова. Там есть замечательные слова праведника, который лишился всего: «От Бога мы всег-да принимаем хорошее. Почему же мы не можем принять плохое?». Тем более то, что изначально считаем плохим, иногда становится хорошим опытом в нравственном и духовном взрослении. Почему болезнь всегда определяем как беду? Ведь порой болезнь «форматирует» сознание человека. Есть такое выражение у святых отцов: «Если у человека нет страданий и проблем, значит, от этого человека отступил Бог». И еще: тот, кто пережил в своей жизни невзгоды, к страданиям другого человека относится совсем иначе.

– Некоторые, напротив, озлобляются. Мол, почему я несчастлив, а у других все хорошо…

– На самом деле, таких мало. А если озлобление приходит, это говорит о нравственной деградации. Этих людей можно только пожалеть. Не так давно было явление одной старице. Богородица сказала, что нравственная составляющая жизни людей оставляет желать лучшего. В самом деле, в мире сейчас происходят страшные вещи. Ведь те же болезни – это не Бог нас наказывает, это мы сами себя наказываем. Все проблемы, которые имеем – от нашей неправильной жизни.

– Отец Сергий, как утешиться тем, кто потерял своих близких?

– Боль утраты очень тяжела для человека неверующего. Христиане же верят в вечную жизнь. Да, верующие тоже скорбят, страдают, оплакивают ушедших в мир иной. Ведь даже Христос заплакал, когда умер его друг Четверодневный Лазарь. И в то же время, мы верим, что придет время, и мы снова встретимся с дорогими серд-цу людьми. Конечно, нужно время, чтобы отгоревать. И в этом помогает Церковь. Через молитвы, через участие в жизни людей. Следует исповедоваться, покаяться перед Богом. Ведь где-то мы могли и обидеть человека, которого с нами больше нет. Мне в этом плане очень нравится народный обычай не говорить о покойниках плохо. Этот обычай построен на христианской основе. Ведь человек, который держит зло, он будто поместил внутрь себя открытую ядовитую ампулу. И она отравляет потихонечку жизнь. Завистливый человек – себя отравляет. Гордый – тоже самое. Точно также непрощенная обида отравляет человека изнутри. Есть мнение, что адом для человека будет, когда другие не смогут простить его злодеяния, и он останется наедине с этими злодеяниями.

Что такое ад? Ученый антрополог и верующий Пьер Тейяр де Шарден говорил так: «Мы уносим в посмертие все то, что приобрели здесь, на земле». То есть, если человек жил на земле в аду, который сам же и создавал из ненависти и злобы, он это все перенесет туда. А ведь можно жить, восхищаться красотой этого мира. Христос сказал: «Для некоторых Царство Небесное наступило уже здесь, на земле». А кто такие «некоторые»? Преподобный Силуан Афонский говорил, что человек, который не способен порадоваться бабочке, утреннему солнышку, расцветшему цветочку, не способен наладить общение с Творцом.

Поэтому скажу так: мы все в определенный час покинем этот мир. Физически. И каждый из нас должен готовиться к вечности. Это значит жить и, в первую очередь, быть человеком. А если мы не ленивы, работаем над собой, – стремиться стать похожими хоть чуточку на Господа.

А болезни всегда были. И, скорее всего, будут. Мы должны и переболеть, и пережить это. Не имеем мы права сказать: «За что?». Вот когда зададим себе вопрос «Для чего?», тогда Бог каждому по мере его восприятия ответит, для чего именно ему это. У каждого своя мера действительности. Есть ответы от Бога, которые мы не можем принять сегодня. Ведь человеческий мозг, душа, – они совершенствуются. И то, что непонятно сейчас, станет понятным позже.

– Страх перед коронавирусом, перед другой тяжелой болезнью. Как с ним справляться?

– Это нормальное явление – разумно бояться. А неразумно боятся те, кто не жил духовной жизнью. Панически боится болезни и смерти тот, кто страшится потерять какие-то материальные блага, богатство. А верующий человек понимает, что он гость в этом мире. Есть у Святых Отцов такое выражение: «Помни о смерти и вовеки не согрешишь». А преподобный Серафим Саровский сказал, что человек должен всегда быть готов к двум вещам: причаститься (причаститься не может тот, у кого смертный грех на душе, в котором он пребывает и от которого не может отказаться) и умереть.

Если человек к этим двум вещам не готов, у него будет неестественный, дикий страх. Такой страх сеет дьявол. Противоположность этому страху – дар Святого Духа, мир в душе. Христианин должен всячески хранить этот мир, не пускать в свою душу ничего, что могло бы лишить его. Тогда он не будет бояться ни смерти, ни болезни.

Что же касается именно коронавируса, то бывают гораздо тяжелее скорби. Знаю людей, у которых дети много лет не встают с постели, прикованы к инвалидным креслам… Поверьте, это гораздо страшнее любого вируса.

И еще. Коронавирус заставил людей взглянуть внутрь себя. Кто-то захотел посмотреть, а кто-то нет. В первом случае восстановление после болезни пройдет быстрее. Во втором же, чем дольше носишь греховные очки на своих глазах, тем хуже для тебя.

– Люди ждут Рождества и надеются, что с приходом Великого праздника жизнь чудесным образом переменится к лучшему. Как жить, чтобы эти надежды сбылись?

– Праздник Рождения Христова – время поклониться Богу, вспомнить, для чего Иисус пришел к нам. Ведь не каждый и ответит на этот вопрос. А на него давным-давно ответил святитель Григорий Богослов: «Бог решил стать человеком, чтобы через это человек стал богом». Господь дарует нам свою любовь, и рождение Христа – величайшее тому подтверждение. А что значит «любить?». Это уметь постоянно прощать. Только лишь любящее сердце всегда прощает. Поэтому в Рождество желаю всем вспомнить, насколько нас любит Бог. И всем поучиться точно также любить друг друга.

– Какие рождественские традиции есть в вашей семье?

– Для нас главное – побывать на ночной службе. По преданию, Христос родился в полночь, и мы спешим поклониться Ему, совершая богослужение и участвуя в нем. После службы, ночью, приходим домой и разговляемся, ведь перед праздником соблюдаем пост. Стараемся Рождество провести с родными. С нетерпением ждем, когда приедет домой старшая дочь-студентка. Это такое счастье, когда вся семья в сборе! Подарки под елочкой – также неизменная традиция.

– Сны в Рождественские праздники часто считают пророческими. Что скажете по этому поводу?

– Расстрою людей, кто в это верит. Церковь против веры в сны. Святитель Игнатий Брянчанинов сказал: «Даже если сон от Бога, и ты не поверишь в него, ты не согрешишь». Как правило, через сон действует дьявол. Поверив в сон, человек отлагает разумное отношение к жизни. Сон может подтолкнуть на неправильное отношение к жизни, неверное принятие того или иного решения. Ко снам следует относиться безразлично. Не верьте в сны, не ходите к гадалкам. Вера в это – один из смертных грехов.

– Почему в разной местности колядуют в разные дни: где-то седьмого января, а где-то – тринадцатого?

– В 2002-м году меня назначили в Лунинец. И вот после Рождества 2003-го прихожу к благочинному расстроенный: «Отец Василий, что такое произошло, ко мне ни один человек не пришел седьмого января, не поздравил с Рождеством». А я так ждал колядников, подарки готовил. Мне объяснили тогда, что в Лунинце колядуют 13-го.

В Пинске же, откуда я родом, колядники ходят в Рождественский вечер. Помню, с каким нетерпением в детстве ожидал я этого дня! Делали звезду, разучивали тропарь рождествен-ский, кондак, шли, славили Христа. Это прекрасная древняя традиция. Ведь как пастухи шли поклониться Христу, точно также и мы идем прославить рождение Спасителя, донести в каждый дом радостную весть. Кстати, «евангелие» в переводе с греческого обозначает «радостная весть».

Один из богословов сказал: «Если бы все люди уверовали в Евангелие, то не было бы ни войн, ни преступлений среди людей». Это действительно так. Если бы мы все поверили в это, услышали вот этот зов Христа – колядников, которые славят Спасителя, поменялись бы все и жили бы в раю. Но, к сожалению, наша испорченность берет верх. Страшно, когда изживается традиция, когда уже со звездой не ходят. Когда колядной песней стала «сеем-сеем, посеваем, с новым годом поздравляем»… А я лично очень сожалею, что в Лунинце не колядуют на Рождество.

– Как объяснить ребенку значимость праздника Рождества Христова?

– Наилучшим здесь будет повторить в семье традиции наших предков. В Рождествен-ский сочельник накрыть стол сеном, поверх застелить белую скатерть. Приготовить постные блюда, и, дождавшись первой звезды, после чтения Евангелия от Луки приступить к трапезе. За семейным ужином можно поговорить, поразмышлять о Христе, ответить на вопросы детей. Хорошо разучить с детьми рождественский тропарь и перед каждой трапезой в течение рождественских святок петь его. А после еды – кондак Дева днесь. А еще рассказать детям о том, что Христос может к нам прийти в облике любого нуждающегося человека. И не обязательно нуждающегося в материальном плане. Мы все нуждаемся в любви. Кого-то следует просто выслушать. С кем-то – разделить его горе, пожалеть, побыть рядом. И это будет лучшая помощь, несоизмеримая ни с какими богатствами.