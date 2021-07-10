«Проведем уборочную кампанию без травматизма»

В ходе посещения хозяйств особое внимание уделяется обеспечению работников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, вопросам организации доставки горячего питания и питьевой воды, состоянии и наличию санитарно-бытовых помещений и душевых и др.

Председатель Лунинецкого районного объединения профсоюзов Игорь Гапон и председатель райкома профсоюза работников АПК Ольга Ермоленок посетили коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Хвоецкое». О том, что тут соблюдается законодательство об охране труда, поинтересовались у комбайнеров Александра Дудорги и Андрея Ольшевского, а также главного Как сообщил главный технический инспектор труда Брестского областного объединения профсоюзов Павел Федотов, в период с 5 по 9 июля текущего года техническими инспекторами областных организаций профсоюзов были обследованы 43 сельскохозяйственных предприятия Жабинковского, Ивановского, Кобринского, Малоритского, Пружанского, Столинского районов.

В ходе мониторинга установлено, что в организациях назначены должностные лица, ответственные за соблюдение требований правил при проведении уборочных работ. Работники обеспечены санитарно-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, а также проинструктированы и обучены безопасным приемам выполнения работ, вопросам пожарной безопасности. В местах уборки урожая предусматривается дежурство приспособленной для целей пожаротушения техники или пожарных машин МЧС. В период проведения сельскохозяйственных работ организована доставка питания для работников, применяется удешевление стоимости питания от 70 до 90 %. Все участники жатвы будут обеспечены питьевой водой.

В то же время специалистами профсоюзов был выявлен ряд нарушений. По результатам мониторинга техническими инспекторами труда выдано нанимателям 43 рекомендации на устранение 227 выявленных нарушений законодательства об охране труда, приостановлена эксплуатация 10 единиц оборудования, механизмов, не соответствующих требованиям безопасности.

Профсоюзный мониторинг соблюдения законодательства об охране труда на рабочих местах сельхозорганизаций Брестской области продолжен в период уборочной кампании. На контроле профсоюзов находятся также вопросы устранения нарушений, выявленных в ходе мониторинга перед началом массовых уборочных работ.