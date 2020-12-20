ПСО “Витязь” взял под опеку Пинский специализированный дом ребенка

Поисково-спасательный отряд «Витязь» начал благотворительную акцию в помощь воспитанникам Пинского специализированного дома ребенка.

Волонтеры собирают для детей-сирот и малышей, оставшихся без попечения родителей, присыпки, шампуни, подгузники, кремы и другие косметические средства, а также любую новую одежду для мальчиков в девочек в возрасте до 4 лет. Поисковики просят откликнуться и тех, кто может помочь с бесплатной укладкой плитки на территории Дома ребенка. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: +375295609446, +375291545918.

На фото: активисты ПСО “Витязь” во время одного из поисков.