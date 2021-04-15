Пьяный житель Лунинецкого района после ссоры поджег дом матери

Прокуратура Лунинецкого района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя Я., которому инкриминировано умышленные повреждение и уничтожение имущества общественно опасным способом.

Как установлено, нетрезвый обвиняемый 14 ноября 2020 года облил дом своей 71-летней матери, а также пол, мебель и иное находившееся в доме имущество машинным маслом, после чего все поджег.

Как сообщает служба информации прокуратуры Брестской области, свой поступок Я. объяснил местью на почве ссоры с матерью и родственниками, которые проживали в этом же доме. В результате возгорания постройке причинен вред на 1,1 тыс. рублей, уничтожено имущество на такую же сумму. Мать обвиняемого получила ожоги тела.

С учетом мнения гособвинителя, характера и степени общественной опасности содеянного суд постановил в отношении Я. обвинительный приговор. На основании ч.2 ст.218 Уголовного кодекса Республики Беларусь назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.