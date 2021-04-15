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Пять дипломов завоевали учащиеся ДШИ в конкурсе искусств “Новые вершины”

Стали известны результаты VII Международного конкурса искусств “Новые вершины”, который прошёл дистанционно в Минске. Лунинецкий район на нем представили учащиеся Детской школы искусств.

В номинации “Инструментальное исполнительство – ансамбли” Лауреатом II степени стал Заслуженный любительский коллектив образцовый ансамбль скрипачей “Концертино” (худ.рук. Ольга Белоус, концертмейстер Галина Яскевич). Диплом симпатий жюри завоевала ученица 6 класса Варвара Пеленюк (скрипка, учитель Ольга Белоус, концертмейстер Галина Яскевич) в номинации “Инструментальное исполнительство – соло”. Аналогичны успех у Виктории Головачевой (фортепиано, учитель Татьяна Кулешова).

В номинации “Инструментальное исполнительство – соло” удостоены званий Лауреатов III степени 5-классница Лиана Ярохович (фортепиано, учитель Ольга Курилович) и Владислава Ребковец (аккордеон, учитель Александр Коновальчук).

Учащиеся получили Дипломы и памятные статуэтки и медали.

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L N

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