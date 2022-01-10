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Работа общественной приёмной по вопросам изменений и дополнений Конституции и жизнедеятельности (Лунинецкий район)

10.01.2022
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11 января 2022 года с 17.00 до 19.00 часов в общественной приемной районной организации РОО «Белая Русь» личный прием граждан проведет первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Савина Александр Иванович по вопросам изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь и вопросам жизнедеятельности населения района.

Также будет работать телефон горячей линии, вопросы на которую можно задать по телефону 6-15-64.

Общественная приёмная расположена по адресу:

г.Лунинец, ул.Красная, 74, 3-й этаж.

 

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