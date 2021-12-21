“Работа следователя интересна и многогранна”

Следственный комитет Республики Беларусь в 2021 году отметил десятилетний юбилей. 12 сентября 2011 года Президент Республики Беларусь подписал Указ №409 «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь». Главная задача, поставленная перед новой структурой, – это улучшение качества, оперативности и эффективности предварительного следствия, которое до создания Комитета осуществлялось следователями различных ведомств – прокуратуры, органов внутренних дел, государственной безопасности и финансовых расследований. Сегодня сотрудниками данной структуры расследуется более 98% преступлений, совершаемых в стране.

На профориентационных встречах, которые прошли в СШ №2 г. Лунинца и политехническом колледже, об особенностях функционирования Следственного комитета, профессии следователя и о том, как пополнить ряды СК, учащимся рассказал заместитель начальника Управления Следственного комитета по Брестской области Сергей Горошко и начальник райотдела Следственного комитета Андрей Лукашевич.

Рассказ о профессии следователя Сергей Михайлович начал издалека – со времен средневековья, когда правосудие совершалось незамысловато. В настоящее время взаимоотношениями между государством и преступностью занимается целая наука – уголовное право. Каждый преступник должен быть изобличен и понести заслуженное наказание в соответствии с действующим законодательством. Доказательство вины превратилось в многоступенчатый процесс, заниматься которым под силу человеку, досконально знающему законодательство, свои полномочия, а также права и обязанности граждан. И такими профессионалами являются сотрудники Следственного комитета…