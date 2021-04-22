Работник фермы в Лунинецком районе похитил почти 500 кг комбикорма

Как рассказали в УВД, около часа ночи в одной из деревень района внимание сотрудников ППСМ Лунинецкого РОВД привлек стоявший у края проезжей части автомобиль, за рулем которого находился мужчина. Милиционеры подошли к транспортному средству и, посветив фонариком в окно иномарки, увидели, что в багажнике и на заднем сидении лежат заполненные мешки. Мужчину попросили выйти и пояснить: что находится в салоне. Сельчанин сообщил милиционерам, что в автомобиле 10 мешков «муки», которую он недавно «смолол» из тритикале.

В ходе дальнейшей беседы выяснилось, что 49-летний мужчина работает трактористом на ферме по откорму молодняка крупного рогатого скота. Этой ночью фигурант вынес с территории своего предприятия для личных нужд комбикорм, из которого и была получена мука.

Следователями дана правовая оценка действиям мужчины. За совершение мелкого хищения предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин или административный арест.

Под мелким хищением понимаются хищение имущества юридического лица в сумме, не превышающей десятикратного размера базовой величины.