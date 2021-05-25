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Районные соревнования “Лесоруб -2021” пройдут в Больших Чучевичах

28 мая на базе Борского лесничества пройдут районные соревнования вальщиков леса “Лесоруб-2021”. Мероприятие пройдет на стадионе в агрогородке Большие Чучевичи, а также непосредственно в лесу на территории лесничества.

Соревнования вальщиков леса проводятся в соответствии с требованиями правил чемпионата мира среди лесорубов и состоят из пяти упражнений в личном зачете и эстафеты в командном. Участникам предстоит показать свой профессионализм в валке леса, обрезке сучьев, монтажа цепи бензопилы, точной и комбинированной раскряжевке древесины. Для победы в конкурсе необходимо набрать наибольшее количество очков, допустив при этом как можно меньше ошибок.

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