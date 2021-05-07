Районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о мерах предосторожности во время праздников

В условиях сохранения значительных рисков распространения новой коронавирусной инфекции Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о необходимости и целесообразности выполнения санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19. Предстоящие длительные выходные должны быть в первую очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии рекомендует:

провести выходные дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче;

во время религиозного праздника Радуница отказаться от посещения кладбищ и дальних родственников в других регионах;

отказаться от общения с другими семьями для совместного времяпровождения.

Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.

Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.

Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.

Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.

Не стоит посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

Не подвергайте опасности родных и знакомых из групп риска (лица в возрасте старше 65 лет, лица с хроническими соматическими заболеваниями), для общения целесообразно использовать современные дистанционные средства связи.

Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Если поездку отложить не удается, необходимо придерживаться следующих правил:

не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции); гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания лучше остаться дома; уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками; в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать контакты с посторонними); при пользовании общественным транспортом обязательно использовать маску для защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию (1,5 м-2 метра), после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать пищу в общественном транспорте; по прибытию на место (дача) провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5 м – 2 м); если не исключен контакт с другими людьми (отдых на природе, в парке, на даче) использовать маску для защиты органов дыхания обязательно; после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки с мылом; перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки под проточной или бутилированной водой, обработать руки кожным антисептиком, использовать только одноразовую посуду, овощи и фрукты мыть проточной, бутилированной или кипяченой водой, не использовать воду из ручьев и каптажей; весь период пребывания на дачном участке обеспечить проведение уборки жилых помещений с дезинфектантами, обработку столовой посуды и кухонного инвентаря, пользоваться антисептиками для рук, в магазины выходить только при необходимости, используя маску для защиты органов дыхания и перчатки, при возвращении в дом мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.



При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, респираторные признаки, одышка или явления расстройства кишечника) необходимо немедленно обратится за медицинской помощью.