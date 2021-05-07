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Районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о мерах предосторожности во время праздников

В условиях сохранения значительных рисков распространения новой коронавирусной инфекции Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии напоминает о необходимости и целесообразности выполнения санитарно-профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения COVID-19. Предстоящие длительные выходные должны быть в первую очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.

Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии рекомендует:

  • провести выходные дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче;
  • во время религиозного праздника Радуница отказаться от посещения кладбищ и дальних родственников в других регионах;
  • отказаться от общения с другими семьями для совместного времяпровождения.

Во время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя, своих близких, родственников и друзей.

  • Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях.
  • Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.
  • Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.
  • Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.
  • Не стоит посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.
  • Не подвергайте опасности родных и знакомых из групп риска (лица в возрасте старше 65 лет, лица с хроническими соматическими заболеваниями), для общения целесообразно использовать современные дистанционные средства связи.
  • Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.
  • Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Если поездку отложить не удается, необходимо придерживаться следующих правил:

    • не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали (находились в одной квартире на самоизоляции);
    • гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания лучше остаться дома;
    • уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками;
    • в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать контакты с посторонними);
    • при пользовании общественным транспортом обязательно использовать маску для защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию (1,5 м-2 метра), после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать пищу в общественном транспорте;
    • по прибытию на место (дача) провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5 м – 2 м);
    • если не исключен контакт с другими людьми (отдых на природе, в парке, на даче) использовать маску для защиты органов дыхания обязательно;
    • после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки с мылом;
    • перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки под проточной или бутилированной водой, обработать руки кожным антисептиком, использовать только одноразовую посуду, овощи и фрукты мыть проточной, бутилированной или кипяченой водой, не использовать воду из ручьев и каптажей;
    • весь период пребывания на дачном участке обеспечить проведение уборки жилых помещений с дезинфектантами, обработку столовой посуды и кухонного инвентаря, пользоваться антисептиками для рук, в магазины выходить только при необходимости, используя маску для защиты органов дыхания и перчатки, при возвращении в дом мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.

При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры тела, респираторные признаки, одышка или явления расстройства кишечника) необходимо немедленно обратится за медицинской помощью.

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