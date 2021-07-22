В отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста работниками Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с ГУ «Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания населения» был проведен районный этап конкурса «Мудрость. Опыт. Безопасность».

Основной целью которого, являлось формирование среди пенсионеров культуры безопасности жизнедеятельности, развитие творческих способностей участников, пропаганды безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни.

Соревновались две команды: команда «Огневые» православного клуба отделения и команда «Зажигалки» вокального клуба. Программу открыл конкурс «Визитная карточка», где участники готовили творческое представление о себе и своих увлечениях с элементами безопасности жизнедеятельности, профилактики пожаров и чрезвычайных ситуаций. Капитан команды «Огневые» Галина Сытина защиту провела авторским стихотворением. А капитан команды «Зажигалки» Николай Вечорко вместе с Любовью Бондаревой и Евой Зыщик зажгли всех песнями под баян.

После этого мероприятие продолжилось конкурсами «Магистры основ безопасности» и «Экстремальная эстафета». Активными участниками здесь были Николай Вечорко, Галина Сытина, Любовь Бондарева, Ева Зыщик, Тамара Богданец, Галина Чижик, Инна Ставровская. Но особые эмоции вызвала Анна Конопацкая, которая оказалась самым «метким пожарным» в 85 летнем возрасте. Она с помощью ствола высокого давления, подключенного к пожарному автомобилю, быстрее всех сбила два меча.

На конкурсы «Бабушкины рецепты безопасности» и «Бабушкины руки не знают скуки», участники заранее подготовил предметы рукоделия и блюда с элементами МЧС. Восхищение вызвало блюдо «Профилактика лесных пожаров» Марии Мисниковой и «Я горжусь МЧС» Марии Орешкевич. Среди поделок первые места заняли Ева Зыщик с работой «Зажигательная поляна», Галина Сытина с работой «Берегите лес» и Мария Орешкевич с работой «Я горжусь МЧС».

В творческом конкурсе «Частушки безопасности» капитан команды «Огневые» Галина Сытина спела свои авторские частушки, а команду «Зажигалки» защищала Елена Курилович. А также в форме байки рассказала полезные советы по безопасности для взрослых Мария Мисникова. В заключение конкурса Вера Миронович зачитала трогательное стихотворение посвященное спасателям районного отдела по чрезвычайным ситуациям в преддверии их профессионального праздника.

Победителей среди двух команд определить не удалось, в конкурсе, как говорится, победила дружба. Пенсионеры, которые решили испытать свои силы в конкурсе, оказались хорошо подготовленные, очень активные и позитивные, благодаря чему, с легкостью справились со всеми конкурсными испытаниями и получили заряд бодрости на весь день.