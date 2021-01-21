Районный этап “Снежный снайпер-2021” прошел в Синкевичах

Районный этап республиканских соревнований по лыжным гонкам и биатлону на призы Президентского спортивного клуба состоялся на базе Синкевичской СШ. В них приняли участие 9 школ Лунинетчины.

На старт индивидуальных гонок вышли юноши и девушки 2004-2010 г.р. Победителями в своих возрастных группах стали Ксения Юрцевич, Артем Савчук, Александра Сыцевич, Дарья Юрцевич, Вадим Кислюк, Александра Рудько, Руслан Демидович (все – Синкевичская СШ) и Михаил Щегрикович из микашевичской СШ №2. Стоит отметить, что именно этот юный спортсмен выступал два года назад за сборную области и получил поздравления от Олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой.

В эстафетных гонках не было равных хозяевам. Вслед за синкевичскими лыжниками финишировали команды микашевичских СШ №2 и №1 соответственно.

Победители и призеры награждены медалями, а лучшая эстафетная команда кубком от РФСК “Здоровье”.

26-28 января сборная Лунинетчины примет участие в областном этапе соревнований, который пройдет в городском поселке Мир Барановичского района.