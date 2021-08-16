Новости района

Районный отдел внутренних дел возглавил Виталий Рылач

Виталий Степанович родился в Малых Чучевичах, закончил Могилевский колледж МВД Республики Беларусь и Витебский государственный университет имени П.М. Машерова.

Начинал милиционером медицинского вытрезвителя, был участковым инспектором, оперуполномоченным и начальником отделения уголовного розыска, старшим оперативным дежурным, заместителем начальника Лунинецкого ОВДТ, заместителем начальника отдела внутренних дел – начальником милиции общественной безопасности.

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