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Расписание служб в храмах Лунинца на Пасху

На Страстной и Светлой седмицах в лунинецких храмах пройдут богослужения. Освятить пасхальную трапезу в субботу можно начиная с 13.00 – в Крестовоздвиженском храме и с 14.00 – в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СТРАСТНОЙ И СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ
В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ: В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ»
30 апреля, ВЕЛИКИЙ ПЯТОК
14.00 – Вечерня с чином выноса Плащаницы;
15.00 – Утреня.		 14.00 – Вынос Плащаницы;
16.00 – Чин Погребения Плащаницы.
1 мая, ВЕЛИКАЯ СУББОТА
06.00 – Вечерня с литургией Св. Василия Великого;
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – Освящение пасок;
23.00 – Чин полунощницы;
24.00 – Пасхальная Утреня.		 06.00, 22.00 – Исповедь;
07.00 – Божественная литургия;
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 – освящение пасок;
23.00 – Полунощница;
00.00 – Крестный ход. Божественная литургия. По окончании освящение пасок.
2 мая, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
1.30 – Литургия Св. Иоанна Златоуста (по окончании – освящение пасок);
16.00 – Великая вечерня.		 16.00 – Пасхальная вечерня.
3 мая
  09.00 – Божественная литургия
17.30 – Вечерня
4 мая 
  09.00 – Божественная литургия.

 

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