Расписание служб в храмах Лунинца на Пасху

На Страстной и Светлой седмицах в лунинецких храмах пройдут богослужения. Освятить пасхальную трапезу в субботу можно начиная с 13.00 – в Крестовоздвиженском храме и с 14.00 – в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших».

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА СТРАСТНОЙ И СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЕ В КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОМ ХРАМЕ: В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ «ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ» 30 апреля, ВЕЛИКИЙ ПЯТОК 14.00 – Вечерня с чином выноса Плащаницы;

15.00 – Утреня. 14.00 – Вынос Плащаницы;

16.00 – Чин Погребения Плащаницы. 1 мая, ВЕЛИКАЯ СУББОТА 06.00 – Вечерня с литургией Св. Василия Великого;

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 – Освящение пасок;

23.00 – Чин полунощницы;

24.00 – Пасхальная Утреня. 06.00, 22.00 – Исповедь;

07.00 – Божественная литургия;

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 – освящение пасок;

23.00 – Полунощница;

00.00 – Крестный ход. Божественная литургия. По окончании освящение пасок. 2 мая, СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

1.30 – Литургия Св. Иоанна Златоуста (по окончании – освящение пасок);

16.00 – Великая вечерня. 16.00 – Пасхальная вечерня. 3 мая 09.00 – Божественная литургия

17.30 – Вечерня 4 мая

09.00 – Божественная литургия.