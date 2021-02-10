Расширен перечень лекарств, которые можно купить без рецепта

Перечень безрецептурных средств временно расширен препаратами для лечения ряда сердечно-сосудистых и офтальмологических заболеваний, щитовидной железы, сахарного диабета и др. Такая возможность закреплена в Постановлении Министерства здравоохранения №5 от 25 января 2021 года.

Как рассказала заведующая ЦРА №68 Александра Огиевич, эти лекарства наиболее часто употребляют пожилые пациенты, которые имеют хронические заболевания. Данная категория граждан входит в группу риска, поскольку более подвержена заражению COVID-19 и тяжело переносит инфекцию. Принятая мера позволит приобретать некоторые таблетки, капсулы, растворы и капли за полную стоимость, чтобы исключить необходимость посещать поликлинику.

Так, временно пациенты могут без рецепта купить метформин, который используется при лечении сахарного диабета второго типа. Для сердечников стали доступными нитросорбит, монокапс, моносан, бисопропол, карведилол, бикард, амлодипин, лозартан и другие препараты. Если у вас проблемы со щитовидной железой за полную стоимость без рецепта в аптеке отпустят левотироксин, церазон, мерказолил, а для снижения уровня холестерина – аторвастатин, розувастацин.

Данные меры введены временно, на период распространения инфекции COVID-19.