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Разговор в “Белтелеком”: референдум и профилактика правонарушений (Лунинецкий район)
Заместитель председателя Лунинецкого исполнительного комитета Анатолий Захаркевич провёл встречу с коллективом Лунинецкого цеха электросвязи Пинского зонального узла электросвязи Брестского филиала РУП “Белтелеком”, на которой велся разговор об изменениях и дополнениях Конституции Беларуси, вынесенных на республиканский референдум, который состоится 27 февраля.
Вместе с Анатолием Михайловичем в мероприятии принял участие и начальник районного отдела Следственного комитета Андрей Лукашевич, который затронул тему профилактики правонарушений и преступлений, в том числе и экстремистской направленности