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Региональный кастинг “Мисс Беларусь” пройдет в Лунинце

Подготовительный этап участниц Национального конкурса красоты “Мисс Беларусь” состоится 29 апреля на базе городского Дома культуры.

В конкурсе могут принять участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:

  • имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на территории страны (независимо от места учебы, работы)
  • в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала
  • имеющие рост не ниже 174 см
  • не имею на теле татуировок и пирсинга 
  • никогда не состоявшие в браке
  • не имеющие детей

Контактный телефон для заявок: +375(29) 357 22 03, 2-31-46. Электронный адрес: luninec_cks@mail.ru.

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L N

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