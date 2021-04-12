Региональный кастинг “Мисс Беларусь” пройдет в Лунинце

Подготовительный этап участниц Национального конкурса красоты “Мисс Беларусь” состоится 29 апреля на базе городского Дома культуры.

В конкурсе могут принять участие девушки с хорошими внешними данными, отвечающие следующим требованиям:

имеющие гражданство Республики Беларусь и постоянно проживающие на территории страны (независимо от места учебы, работы)

в возрасте от 18 до 24 лет включительно на дату проведения финала

имеющие рост не ниже 174 см

не имею на теле татуировок и пирсинга

никогда не состоявшие в браке

не имеющие детей

Контактный телефон для заявок: +375(29) 357 22 03, 2-31-46. Электронный адрес: luninec_cks@mail.ru.