Рейдовые мероприятия ГАИ продолжаются

В период с 13 по 16 декабря сотрудники Госавтоинспекции Брестчины проведут рейдовые мероприятия с отработкой аварийно-опасных участков автодороги М-10 «Граница Российской Федерации-Гомель-Кобрин».

С начала текущего года на указанной автодороге в пределах территории Брестской области зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 6 человек погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести.

Наряды ДПС будут нести службу в местах и периоды времени, характеризующиеся наибольшей вероятностью совершения нарушений ПДД и ДТП. Сотрудники ГАИ будут осуществлять надзор за безопасностью дорожного движения в усиленном режиме. Особое внимание уделят выявлению нарушений ПДД, являющихся причинами ДТП, а именно: пресечению фактов управления водителями в состоянии опьянения; лишенными или не имеющими права управления; нарушений правил обгона и маневрирования.

Внимание будет направлено и на пеших участников дорожного движения, которые нарушают правила, не обозначая себя в темное время суток световозвращающими элементами, особенно – находящиеся в состоянии опьянения.