Ремонтно-наладочные работы в Больших Чучевичах: пропадет телевизионный сигнал

Филиал «Междугородная связь» информирует о проведении ремонтно-наладочных работ на АРТПС Большие Чучевичи 08.12.2021 с 09.10 до 17.00.

В связи с этим на территории Ганцевичского, Солигорского, Лунинецкого, Пинского и Клецкого районов будет отсутствовать прием от АРТПС Большие Чучевичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ Zala в дневное время 08.12.2021 с 09.10 до 17.00.

После включения обязательно перенастройте телевизоры на новую частоту! Подробная информация опубликована в газете “Лунінецкія навіны”.