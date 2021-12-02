Новости района

Ремонтно-наладочные работы в Синкевичах: пропадет телевизионный сигнал

Филиал «Междугородная связь» информирует о проведении ремонтно-наладочных работ на АРТПС Синкевичи 2 декабря 2021 с 09.10 до 17.00.

В связи с этим на территории Житковичского, Солигорского, Лунинецкого, Столинского районов будет отсутствовать прием от АРТПС Синкевичи обязательного общедоступного пакета программ, коммерческого эфирного цифрового ТВ Zala, радио Столица, 1НКБР, Радиус ФМ, Культура в дневное время 02.12.2021 с 09.10 до 17.00.

После включения обязательно перенастройте телевизоры на новую частоту! Подробная информация опубликована в газете “Лунінецкія навіны”.

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