Ремонтные работы: в деревне Озерница на некоторых улицах отключат свет

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в д. Озерница ул. Новая (37-89), пер. Новый 13.01.2022г в период времени с 09.00 до 17.00

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.