Новости района

Ремонтные работы: в деревне Озерница на некоторых улицах отключат свет

12.01.2022
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Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством работ на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключена электроэнергия в д. Озерница ул. Новая (37-89), пер. Новый 13.01.2022г в период времени с 09.00 до 17.00

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Также сообщаем, что информация о планируемых отключениях электроэнергии размещается на официальном сайте РУП “Брестэнерго”.

 

 

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