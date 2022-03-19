Ремонтные работы: временное отключение электроэнергии в населённых пунктах Лунинецкого района

Лунинецкий район электрических сетей сообщает, что в связи с производством ремонтных работ по монтажу

трансформаторных подстанций будет отключена электроэнергия:

в д. Озерница ул.Новая, пер.Новый, д.Любачин ул.Мира в период времени с 10.00 до 17.00 21.03.2022

в д.Лунин ул.ИПД (46-60), Советская (1-11А, 6-16) в период времени с 09.00 до 17.00 21.03.2022

в д.Вулька 1 в период времени с 09.00 до 17.00 22.03.2022

в ур.Гричин х.Зеленое в период времени с 09.00 до 17.00 23.03.2022