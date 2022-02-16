Новости районаОбщество

Руководитель Лунинецкого района и председатель Национального статистического комитета встретились с коллективом ОАО “Вульковский рассвет”

16.02.2022
25

В рамках единого дня информирования руководитель Лунинецкого района Александр Пачко и председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь Инна Медведева провели встречу с трудовым коллективом ОАО “Вульковский рассвет”.

Приближается дата важного события для всех белорусов – 27 февраля состоится республиканский референдум по вопросу изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. О них и вёлся разговор на встрече. Акцентировалось внимание и на послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Темы созвучны, так как касаются каждого из нас – будущего нашей страны, её суверенитета и независимости, а также дальнейшего социально-экономического развития.   

Кроме этого Александр Николаевич рассказал о состоянии дел в районе и планах на перспективу.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of ВОЗ: страны с высоким уровнем вакцинации быстро прошли волну омикрона

ВОЗ: страны с высоким уровнем вакцинации быстро прошли волну омикрона

16.02.2022
Photo of Конкурс “Лучший короткий ролик ТикТок”

Конкурс “Лучший короткий ролик ТикТок”

16.02.2022
Photo of Референдум по Конституции станет важнейшей вехой в развитии белорусского государства

Референдум по Конституции станет важнейшей вехой в развитии белорусского государства

16.02.2022
Photo of Каким стал ЕС за 30 лет: вранье, лицемерие, радикалы, двойные стандарты, раскол (видео)

Каким стал ЕС за 30 лет: вранье, лицемерие, радикалы, двойные стандарты, раскол (видео)

16.02.2022
Photo of Встреча руководства Лунинецкого района с представителями хозактива и жителями райцентра

Встреча руководства Лунинецкого района с представителями хозактива и жителями райцентра

16.02.2022
Photo of Общественная приёмная: изменения Конституции и жизнедеятельность населения (Лунинецкий район)

Общественная приёмная: изменения Конституции и жизнедеятельность населения (Лунинецкий район)

16.02.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть