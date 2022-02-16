Руководитель Лунинецкого района и председатель Национального статистического комитета встретились с коллективом ОАО “Вульковский рассвет”

В рамках единого дня информирования руководитель Лунинецкого района Александр Пачко и председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь Инна Медведева провели встречу с трудовым коллективом ОАО “Вульковский рассвет”.

Приближается дата важного события для всех белорусов – 27 февраля состоится республиканский референдум по вопросу изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. О них и вёлся разговор на встрече. Акцентировалось внимание и на послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Темы созвучны, так как касаются каждого из нас – будущего нашей страны, её суверенитета и независимости, а также дальнейшего социально-экономического развития.

Кроме этого Александр Николаевич рассказал о состоянии дел в районе и планах на перспективу.